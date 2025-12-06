サッカーの明治安田生命Ｊ１リーグは６日、最終節が行われ、首位の鹿島アントラーズが２―１で横浜Ｆ・マリノスを下し、９年ぶり９度目の優勝を決めた。リーグ最多の優勝回数を更新した。鹿島は２０分、ＭＦ荒木遼太郎選手の折り返しをＦＷレオセアラ選手が決めて先制。５７分にもレオセアラ選手が追加点を挙げ、終盤に１点差に迫られたが、リードを守り抜いた。鹿島は今季加入したレオセアラ選手がＪ１トップの２１得点をマ