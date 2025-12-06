「スノーボード・Ｗ杯パラレル大回転」（６日、美林）今シーズン初戦が行われた。２２年北京五輪代表で、世界選手権銀メダルの三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は、ノックアウト方式の決勝トーナメント準々決勝でルチア・ダルマッソ（イタリア）に敗れ、６位だった。予選を５位で通過。決勝トーナメント１回戦は相手が転倒する中、冷静に滑りきって勝利した。迎えた準々決勝は１回戦と同じブルーの旗側を選択。ただ