＜クラウン・オーストラリアオープン3日目◇6日◇ロイヤル・メルボルンGC（オーストラリア）◇7087ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。米ツアーが主戦場の久常涼は5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。トータル6アンダー・15位タイに浮上した。〈連続写真〉タテ振りからヨコ振りに！ 松山英樹のスイングはどう変わった？東北福祉大学2年の佐藤快斗は「72」と1つ落とし、トータルイーブンパー