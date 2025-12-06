＜ゴルフ日本シリーズJTカップ3日目◇6日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第3ラウンドが終了した。吉田泰基、小木曽喬、ソン・ヨンハン（韓国）がトータル8アンダー・首位に並んだ。【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここねトータル7アンダー・4位に細野勇策。トータル6アンダー・5位に逆転賞金王を狙う?川泰果、トータル5アンダー・6位タイには賞金ランキング1位の