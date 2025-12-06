「明治安田Ｊ１、鹿島２−１横浜Ｍ」（６日、メルカリスタジアム）自力優勝に王手をかけていた鹿島はホームで横浜Ｍを下し、９季ぶり９度目の優勝を決めた。８季７冠を達成した川崎を退任し、今季から指揮を執った鬼木達監督（５０）は史上初の複数クラブでのＪ１優勝監督に。２ゴールのＦＷレオセアラ（３０）は今季２１ゴールで初の得点王に輝いた。０−０の前半２０分、ゴール前でＭＦ荒木が執念で浮かしたボールをＦＷレ