¸µÇÐÍ¥¡¦ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆà¡¹Ì¤¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2025Ç¯11·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥­¥ã¥ß¤È¥«¡¼¥Ç¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖWinter is almost here¡×Æà¡¹Ì¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖWinter is almost here¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤ë¤È¤¢¤á¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ