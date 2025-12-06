【明治安田J1リーグ】清水エスパルス１-２ファジアーノ岡山（IAIスタジアム日本平）退任する秋葉監督と退団する乾選手に勝利を贈りたいところだったが、岡山の強力な攻撃陣に2点を先制されて試合を優位に進められる。清水は、後半45分に髙橋のゴールで１点返すが岡山の守りを崩し切れず惜敗に終わる。