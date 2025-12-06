◆明治安田Ｊ１リーグ▽最終節柏１―０町田（６日・三協Ｆ柏）柏はホームで町田に１―０で勝利した。首位の鹿島が同時刻の横浜ＦＭ戦で勝利し、勝ち点１差届かず。２０１１年以来１４年ぶりの優勝とはならなかった。試合前時点で首位の鹿島との勝ち点差は１。前半戦に０―３で完敗した町田相手に、序盤から柏らしいパスサッカーと攻撃を組み立てる。前半はボールを保持する時間は長かったが、相手の強力な最終ラインを突破