寒い朝は温かいカフェオレを飲みたくなりますね。今回は、インスタントコーヒーと牛乳の「黄金比」で作る、お店に負けないカフェオレをご紹介します。 ▼ レンチンでコーヒーを焦がす 牛乳と水をマグカップに入れて、インスタントコーヒーを加えます。このとき、混ぜずに浮かせておくのがポイント。この状態で電子レンジで加熱。コーヒーが少し焦げて香りが引き立ちます。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくり