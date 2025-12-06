サッカーJ1で9年ぶり9度目の優勝を果たし、大喜びする鹿島の選手たち＝6日、メルカリスタジアム明治安田J1最終節（6日・メルカリスタジアムほか＝10試合）鹿島が9年ぶりの優勝を果たした。最多を更新する9度目の制覇。首位で迎えた最終戦で横浜Mを2―1で下し、勝ち点76に伸ばした。レオセアラが2得点し、今季通算21ゴールで得点王に輝いた。優勝を争った柏は町田を1―0で退けたが、勝ち点75の2位で終えた。京都は神戸に2―0で