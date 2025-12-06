第3日、通算8アンダーで首位の小木曽喬＝東京よみうりCC日本シリーズJTカップ第3日（6日・東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）前日首位の小木曽喬が69にまとめ、4位から66と伸ばした吉田泰基、68で回った宋永漢（韓国）とともに通算8アンダーの202で首位に並んだ。1打差の4位は細野勇策。優勝なら逆転で賞金王獲得の可能性がある蝉川泰果がさらに1打差の5位につけた。賞金王争いトップの金子駆大は金谷拓実と並び通算5アンダ