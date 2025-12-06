“活動グループ、メンバー数の制限がない”という新たな概念をもち、日本・韓国・アメリカ・カナダなど多国籍なメンバーで構成され、抜群のパフォーマンス力と表現力が世界中から評価されているグローバルグループ・NCT。その派生グループ・NCT 127のメンバーとして活躍し、2024年にソロデビューを果たしたYUTAが、自身2度目となるソロツアー『YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-』を開催。2026年1月21日（水）、CSテレ朝チャンネルで