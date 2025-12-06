4人組オルタナティブロックバンド life crownが、ニューEP『sound stuff』を12月3日にリリースした。 （関連：【映像あり】life crown、演奏シーンを軸にした「アンダーグラウンド」MV） “Western-Tokyo Grunge”というテーマを掲げながら3カ月連続でリリースしたシングルに、新曲2曲を加えた5曲入りの本EPは、20代半ばのメンバーが「出したい音を出した」と語るように、轟音の