12月６日にJ１最終節が開催され、９位のガンバ大阪は15位の東京ヴェルディとホームで対戦。20分に相手MF新井悠太が一発退場となり、数的有利になった後に得点を重ね、４−１で快勝した。勝利の立役者となったのは、チュニジア代表のイッサム・ジェバリだ。43分にPKで先制点を挙げれば、直後の45＋５分にカットインからの右足でのシュートで鮮やかに追加点を奪ってみせた。 チュニジアといえば、６日未明に行なわれた北