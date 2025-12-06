J１で首位の鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスとホームのメルカリスタジアムで対戦。２−１で勝利し、９年ぶり９度目のJ１制覇を飾った。鹿島は勝てば勝点１差で追う２位の柏を振り切り、優勝が決まる試合で先制。20分、荒木遼太郎の折り返しに、レオ・セアラが右足のボレーで合わせてゴールネットを揺らす。さらに57分にもL・セアラがヘディングで決めて追加点。終了間際に１失点も逃げ切り、歓喜の瞬間