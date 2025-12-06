最終節までもつれ込んだJ１の優勝争い。栄冠を掴んだのは――。勝点73で首位に立つ鹿島アントラーズ。同72で２位の柏レイソル。12月６日に行なわれた最終節で、鹿島は４連勝中の横浜F・マリノスと、柏は天皇杯覇者のFC町田ゼルビアと、いずれもホームで対戦した。 両チームの勝点差はわずか１。勝利すれば文句なしで優勝を決められる鹿島は、レオ・セアラが２得点し、２−１で競り勝つ。柏は相手のオウンゴールで１−０