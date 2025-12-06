■Keplerダヨン・ヒカルとMatt＆渡辺との4ショットも 【写真】Mattと渡辺翔太の『それスノ』オフショット①～② Mattが12月5日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』オフショットをInstagramで公開した。Mattはこの日の放送で渡辺翔太と韓国へ不老不死旅へ出向いている。 Mattは 「しょぴしょぴとまた一つ思い出ができましたKep1erのお二人も協力してくれてありがとねッ」「まだまだ世界には沢山の