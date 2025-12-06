開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 25/12/02 26/01/20 ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓ 2,315円上場廃止予定 25/12/01 26/01/19 キヤノン電子 3,650円上場廃止予定 25/12/04 26/01/13 エコミック 430円 - 25/11/17 26/01/06 シルバーエッグ・テクノロジー 77