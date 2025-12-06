中国の語言文学雑誌「咬文嚼字」編集部はこのほど、「2025年度流行語トップ10」を発表した。トップは「韌性（レジリエンス）」で、「蘇超（江蘇省都市サッカーリーグ）」や「賽博対賬（サイバー照合）」などもランクインした。これらの流行語には今年の重要な出来事や社会の話題などが反映されている。1、韌性（レジリエンス）中国語の「韌性」は本来、物体が外部からの力を受けた時に、形を変えることで