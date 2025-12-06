◇明治安田J1リーグ最終第38節柏１―0町田（2025年12月6日三協フロンティア柏スタジアム）14年ぶり2度目の頂点を目指した柏だったが、あと一歩届かなかった。ホームで町田に1―0で勝利し、リーグ6連勝でフィニッシュ。しかし、前節終了時点で勝ち点1差だった鹿島が横浜Mに勝利したため、逆転できなかった。前半からエースFW細谷真大を中心に攻め込むも、町田を崩しきることができなかった。それでも後半18分、MF中川敦瑛