12月2日、松本洋平文部科学相が、嵐のラストライブと北海道大学後期試験の “日程かぶり” に言及した。嵐の活動終了が刻々と迫るなか、思わぬ波紋を広げている。嵐は、11月22日にグループ最後のドームツアー日程を発表した。2026年3月13日の札幌公演から、東京、名古屋、福岡、大阪と続き、5月31日の東京ドーム公演でラストを飾る。ただ、札幌公演が混乱を招くことになった。「ライブ前日の3月12日に北海道大学では、後期日程