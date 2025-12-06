元モーニング娘。でタレントの矢口真里(42)が6日までに自身のインスタグラムを更新。元メンバーらと撮影した動画が話題となっている。 【写真】妹たちの容赦ない攻めに姉さん悶絶! 「TikTokで好評だったのでこっちにも久しぶりにゆうちゃんに会えたし、このメンバーでのお仕事珍しく、凄く凄くHappyなお仕事終わりのテンションで撮れたファーストテイクの動画です」とつづり、中澤裕子(52)、保田