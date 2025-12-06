今日6日も関東〜九州は冷たい空気に包まれて、最高気温は平年並みか低い所がほとんど。ただ、明日7日と8日(月)は寒さが解消して、一時的に暖かくなるでしょう。気温の変化が大きくなるため、体調管理や服装選びにお気をつけください。今日6日は関東〜九州で寒さ続く北陸から北は気温アップ今日6日は関東〜九州は高気圧に覆われて晴れた所が多いものの、上空に寒気が残り、冷たい空気に包まれました。各地の最高気温は東京都心で1