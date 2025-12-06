セレッソ大阪のフェルナンデスが15アシストでJ1トップに明治安田J1リーグは12月6日に最終節（第38節）を迎え、鹿島アントラーズが横浜F・マリノスとの一戦を制して9年ぶりのリーグ優勝を果たした。この試合で2得点を決めた鹿島FWレオ・セアラは今季21得点と伸ばし、初の得点王に輝いた。頂点を決めるラストゲームと同時に個人タイトルも確定した。レオ・セアラは横浜FM戦の前半20分、MF荒木遼太郎の浮き球のパスを右足で蹴り込