柏がホームで町田に勝利J1リーグ最終節が12月6日の14時に各地で同時キックオフされ、柏レイソルはFC町田ゼルビアとホームで対戦。1-0で競り勝ち、逆転優勝への最低条件をクリアしたが、鹿島アントラーズが横浜F・マリノスに2-1で勝利したため、柏は2位で今季を終えた。試合開始から柏がボールを保持し、町田がカウンターやセットプレーからゴールを狙う構図になった。その中で前半18分に柏が右サイドからMF久保藤次郎、FW細谷