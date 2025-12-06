◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」競馬記者は人の思考の裏を突くのが、おいしい配当にありつける最大の近道となる。人気馬を負かせる要素がないか。あらゆる角度からアプローチし、穴馬を見つけて勝利を手にした瞬間が至福の時だ。その人の裏を行く手綱さばきを、今年２月の競馬学校卒業式で目の当たりにした。全９戦で争われる模擬レースの最終戦。遠藤汰月騎手（１９）は逆転優勝をつかむには１着になるしかなかった。