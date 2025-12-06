◆明治安田Ｊ１リーグ▽最終節京都２―０神戸（６日・サンガＳ）京都が２得点で神戸を下し、クラブのＪ１過去最高順位を更新する３位で今季を終えた。試合開始から神戸の動きも丁寧につかみ、なおかつ激しく押し込んだ。ワンタッチ、対角につけるなど球離れ早くボールを回し、流れを掌握。前半３分にＦＷラファエルエリアスがチームの１本目のシュートを放つ。枠は捉えきれなかったが、着実にシュートシーンまでつくった。