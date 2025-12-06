◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山競馬場・芝３６００メートル、良） 平地最長、師走の名物重賞は１４頭で争われ、１番人気のクロミナンス（牡８歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）は、勝ち馬の後ろから直線追い込むも３着だった。８歳でも４度の長期休養があり今回が１６戦目。Ｇ２は２着と３着２度ずつで、前走のオールカマー１０着から巻き返しての重賞初制覇はならなかった。０６年にトウカ