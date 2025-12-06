◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。鬼木監督は史上初の２クラブでリーグ制覇となった。＊＊＊鹿島らしさに満ちた勝利だった。立ち上がりから際立ったのは「圧」。鋭いプレスで相手に圧力をかけ、試合の主導権を握った。その中で、今季からチー