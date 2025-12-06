◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山競馬場・芝３６００メートル、良）平地最長、師走の名物重賞は１４頭で争われ、２番人気のホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）が、直線で差し切って重賞初制覇を飾った。道中は３、４番手で、直線は先に抜け出していたブレイヴロッカー（４着）をゴール前でとらえた。勝ちタイムは３分４７秒２。これまで重賞は２４年フラワーＣ、２５年中山牝馬Ｓ