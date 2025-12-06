慶應義塾大学文学部を卒業した才媛であり、子役経験もあるタレントで、現在は実業家として活動する大門遥（芸名:水瀬はるか）さん（29歳、haruka_jbmir）。その手中に何もかもを収めたかに思える彼女は、「とんでもない、コンプレックスをバネにここまできた」と昔を振り返る。その源泉を辿った。◆輝かしいキャリアも「人生に絶望した」時期が――大門さんは浦和一女（県立浦和第一女子高校）から慶應義塾大学、そしてその美貌