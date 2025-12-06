元セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」がお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。◆セクシー女優に「脱ぎ役」以外の活躍領域はある？セクシー女優のメディア進出が著しく、最近はVOD配信の有名ドラマ等にも出演する演者も増えている。