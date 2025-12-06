12月6日に明治安田J1リーグの最終節が開催され、鹿島アントラーズが9年ぶり9回目の優勝を飾った。【映像】右足ボレーで先制点→盛大な膝スラ失敗全10試合が14時3分キックオフで一斉開催されたJ1最終節。勝点73で首位に立つ鹿島はホームで横浜F・マリノス、勝点72で2位の柏レイソルは同じくホームでFC町田ゼルビアと対戦した。勝利すれば文句なしで優勝の鹿島は、レジェンドのジーコ（72歳／クラブアドバイザー）も本拠地メル