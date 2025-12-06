サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会に臨む関係者ら＝5日、米ワシントン（共同）サッカーの「母国」イングランドはL組に入り、地元メディアは初戦の相手のクロアチアへ警戒感を示した。英紙タイムズ（電子版）は「2018年大会準決勝でイングランドに勝ち、22年カタール大会4強と実績がある。避けるべきチームの一つだった」と報じた。ガーディアン（電子版）はクロアチアを「強敵」としつつ、モドリッチ（ACミラン）