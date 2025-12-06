サッカー・Jリーグ、J2のV・ファーレン長崎は6日、高木琢也監督と契約更新したと発表しました。2013年から2018年まで6シーズンにわたり監督を務めていた高木監督。今季6月、7シーズンぶりに監督に再就任しました。高木監督は就任後、前半戦19試合を終え8位(7勝7分5敗)だったチームを2位へと引き上げ、来季のJ1昇格を決めています。高木監督はチームを通じ、「8年ぶりのJ1昇格、シーズン終盤は特に“ALL NAGASAKI”ということで県民