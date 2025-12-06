·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹6Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤­¤Á¤ã¤­ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¡¢Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤ÎÆü²Ý¤Ëµ¿Ìä¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸÷Âå»á¤Ï60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª²È¤¬¹¥¤­¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¼Ö¤ÇÍè¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¡×¤È±¿Æ°ÉÔÂ­¤ò·üÇ°¡£ÂÀÅÄ¤Ï¼«Âð¤Î³¬ÃÊ¾º¹ß¤ä¶Ú¥È¥ì¤òÆü²Ý¤È¤¹¤ë¤¬¡Ö³¬ÃÊ¤ò²¿²ó¤â¹ß¤ê¤¿¤ê¾å¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤Î