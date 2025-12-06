すでに来季J1残留が決まっているファジアーノ岡山は、きょう（6日）アウェーで清水エスパルスと対戦、両チーム得点がないなか迎えた後半、ルカオと江坂のゴールで2得点を奪います。その後1点を返されたものの清水の猛攻を防ぎ切り、リーグ最終節を勝利で飾りました。