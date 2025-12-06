カンタス航空は、エアバスA380型機の復帰を完了した。約6年の保管を経て、10機目となるエアバスA380型機の復帰を完了した。同機はクリスマス期間中は運用予備機として活用し、2026年1月1日からシドニー〜ダラス線に投入する。エアバスA380型機の運用復帰には、10万時間以上の作業に加え、客室の全面刷新を行った。カンタス航空の105年の歴史で最大規模の整備点検だという。エアバスA380型機には、ファーストクラス14席、ビジネスク