◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（アース製薬）は５打差の６位からスタートした第３ラウンドで、５バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６６をマークし、通算６アンダーとしてトップと２打差の５位に浮上した。１番で第２打がカップにはじか