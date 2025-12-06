１２月６日の中京９Ｒ・こうやまき賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝８頭立て）はクールデイトナ（牡、栗東・宮地貴稔厩舎、父フォーウィールドライブ）が直線抜け出し２勝目。オープン入りを決めた。勝ち時計は１分３６秒８（良）。ゆったりとしたペースにも折り合いを欠くことなく中団を追走。４コーナー手前から徐々に前との差を詰め、直線で追い出されると鞍上の激しいアクションに応えるようにシャープに伸びた。