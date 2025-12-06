◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、５打差の６位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が４バーディー、１ボギーの６７で回り、通算５アンダーで首位と３打差の６位につけた。「とにかく自分のプレーをしました。どのホールもできたと思います」とうなずいた。