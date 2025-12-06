サッカーW杯北中米3カ国大会の1次リーグの組み合わせ。日本はF組に入った＝5日、米ワシントン（共同）優勝候補スペインの地元メディアでは、決勝トーナメントへ目を向ける論調が目立った。1次リーグを1位か2位で抜けると、決勝トーナメント1回戦の相手はJ組のチーム。アルゼンチンとの対戦を避けるため、マルカ紙（電子版）は「1位通過が大事」とし、ウルグアイとの1次リーグ最終戦の重要性を説いた。主要紙パイス（電子版）は