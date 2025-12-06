オープンカーでパレードし、集まったファンらに敬礼するドアラ＝6日午前、名古屋市プロ野球中日の公式マスコットのドアラに、愛知県警昭和署は6日、一日署長を委嘱した。低迷するチームを鼓舞し、ファンを笑顔にしてきた手腕と絶大な人気に期待した起用。名古屋市昭和区をオープンカーでパレードし、交通事故防止を呼びかけた。区主催の交通安全・防犯総決起大会に、ドアラが登場。集まった区民らは「ドアラのマーチ」を歌いな