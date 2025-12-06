「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選・１次リーグ、日本８−４米国」（５日、ケロウナ）残り２つの五輪出場権をかけた戦いが開幕し、世界ランキング１０位でフォルティウスの日本が、同１９位で最大のライバル、米国に快勝発進した。３月の世界選手権で敗れた難敵を下し、五輪出場へ好スタートを切った。日本は第１エンドに２点を先取。第７エンドには複数得点を奪われそうなピンチで、スキップ吉村紗也香