12月6日、中山競馬場で行われた11R・ステイヤーズステークス（G2・3歳上オープン・芝3600m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ホーエリート（牝4・美浦・田島俊明）が勝利した。3/4馬身差の2着に5番人気のマイネルカンパーナ（牡5・美浦・青木孝文）、3着に1番人気のクロミナンス（牡8・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは3:47.2（良）。大混戦のゴール前戸崎圭太騎手騎乗の2番人気ホーエリートが、暮れの名物レースを見事に制