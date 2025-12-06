¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú 2026 ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥Ð¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¢¡ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡¢2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö120ÅÀ¡×2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÅÔ´Ý¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÃæÁ´Éô¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¿²