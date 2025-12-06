モーニング娘。’25が、12月5日に神奈川・横浜アリーナで秋ツアーのファイナル公演『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 〜Movin' Forward with Hope〜 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』を開催した。※現在、活動休止中の北川莉央は本公演を欠席。【ライブ写真】本当に最後！笑顔で卒業した羽賀朱音＆横山玲奈本公演をもって2014年9月に12期メンバーとして加入した羽賀朱音と、2016年12月に13期メンバーとして加入した横