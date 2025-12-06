◇スキージャンプ FISワールドカップ ビスワ大会(日本時間4日〜7日、ポーランド)女子ラージヒルW杯個人第6戦が日本時間5日に行われ、丸山希選手が4位となりました。今季開幕から3戦連続優勝と素晴らしいスタートを切った丸山選手。その後も2位&3位と、5戦続けて表彰台に上がっていました。迎えたこの日の第6戦、1本目は129.0mを飛び暫定3位に。しかし2本目は127.0mで全体7位の得点となり、総合4位となりました。今季6戦目で初