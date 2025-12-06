今週は「25ファンフェスタオルマフラー」（税込み1,800円）を3人にプレゼントします。ファンフェスティバル2025のロゴ入りタオルマフラーです！2025シーズンを共に戦った支配下全選手展開☆（※2025年9月27日時点の登録情報をもとに作成）素材:綿100％サイズ:約H200×W1100?※受注期間は終了しています応募はこちらをクリック応募の締切は12月12日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効