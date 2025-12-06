Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬¡¢º£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¸ø±à¤ÎÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¼«Âð¤Ë¾þ¤Ã¤¿µðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£¸½ºß¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â